Результаты матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 18 февраля

В среду, 18 февраля, завершились четыре первых стыковых матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 18 февраля:

«Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — 1:6;

«Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия) — 0:2;

«Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» Мадрид (Испания) — 3:3;

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия) — 3:1.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.