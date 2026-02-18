Компани ответил на вопрос, какого игрока хотел бы видеть в «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос, какого игрока он хотел бы видеть в клубе.

«Моя задача — любить игроков, которые у нас есть. У нас здесь работают другие люди, которые помогают привлекать новых игроков. Моя роль заключается в том, чтобы сказать: у нас здесь есть игроки высочайшего уровня — я хочу поработать с Гарри Кейном, Майклом Олисе, Луисом Диасом, Джамалом Мусиалой и другими. Посмотрим, что произойдёт с трансферами летом», — приводит слова Компани официальный аккаунт клуба в соцсети.

На данный момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 22 туров, набрав 57 очков. Отрыв от дортмундской «Боруссии», занимающей вторую строчку, составляет шесть очков.

Следующий матч мюнхенский клуб проведёт 21 февраля в рамках 23-го тура Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом». В Лиге чемпионов УЕФА «Бавария» завершила общий этап на второй строчке, набрав 21 очко после восьми игр.