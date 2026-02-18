Скидки
Футбол

Один из городов США может не выдать ФИФА лицензию на проведения ЧМ-2026

Правительство города Фоксборо (штат Массачусетс, США) может не выдать ФИФА лицензию на проведения чемпионата мира – 2026. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, между городским советом и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) возник спор из-за необходимости обеспечения безопасности во время чемпионата мира. Муниципалитет не готов выделять дополнительное финансирование в размере $ 8 млн, чтобы не тратить деньги налогоплательщиков. ФИФА заявила о готовности оплатить издержки, но организация на протяжении двух недель не раскрывает свой источник получения денежных средств. Из-за этого городской совет может не выдать ФИФА лицензию на проведение матчей первенства мира.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

