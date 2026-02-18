Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич перешёл в «Ахмат» на правах аренды

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Ахмате». Об аренде защитника красно-белых официально сообщила пресс-служба грозненской команды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Мы приветствуем Даниила в нашем коллективе и желаем удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Ахмат»

Даниил Хлусевич принадлежит «Спартаку» с января 2022 года. В текущем сезоне на счету футболиста 10 матчей и одна голевая передача за красно-белых во всех турнирах. Три из них защитник провёл в Мир Российской Премьер-Лиге. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.