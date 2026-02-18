Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаш Подольски высказался о возможном завершении карьеры

Лукаш Подольски высказался о возможном завершении карьеры
Комментарии

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Лукаш Подольски, ныне выступающий за польский «Гурник», высказался о своём будущем. Футболист также является совладельцем клуба.

«Посмотрим, что будет дальше. В этом году мне исполнится 41, здорово, что я играю так долго, это непросто, но я справляюсь. Посмотрим, что будет после этого сезона. Я не закрываю двери. Возможно, я захочу играть и дальше, может, что-то произойдёт, а может, и нет.

Разумеется, я хочу помогать клубу двигаться вперёд. Это касается работы и вне поля, чем я и занимаюсь. Когда же я завершу карьеру, у меня появится больше времени для иной деятельности», — приводит слова Подольски Tribal Football со ссылкой на Flashscore.

Материалы по теме
Джесси Лингард близок к переходу в бразильский клуб — Mirror
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android