Лукаш Подольски высказался о возможном завершении карьеры

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Лукаш Подольски, ныне выступающий за польский «Гурник», высказался о своём будущем. Футболист также является совладельцем клуба.

«Посмотрим, что будет дальше. В этом году мне исполнится 41, здорово, что я играю так долго, это непросто, но я справляюсь. Посмотрим, что будет после этого сезона. Я не закрываю двери. Возможно, я захочу играть и дальше, может, что-то произойдёт, а может, и нет.

Разумеется, я хочу помогать клубу двигаться вперёд. Это касается работы и вне поля, чем я и занимаюсь. Когда же я завершу карьеру, у меня появится больше времени для иной деятельности», — приводит слова Подольски Tribal Football со ссылкой на Flashscore.