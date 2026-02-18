Артета прокомментировал инцидент с фанатом, попросившим автограф

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с фанатом, который просил у него автограф. Инцидент стал предметом обсуждения после появления в Сети видео, на котором Артета не опускает боковое стекло своего автомобиля, несмотря на настойчивые просьбы болельщика. Это вызвало критику в социальных сетях. Артета решил объяснить свои действия после волны негативных комментариев.

«Я всегда стараюсь проявлять уважение. Мне нравится раздавать автографы и фотографироваться, насколько это возможно. Думаю, это часть нашей работы. Но есть определённые вещи, касающиеся безопасности, которые мы должны уважать. У нас уже были негативные примеры», — приводит слова Артеты Goal.

Инцидент произошёл после матча, в котором «канониры» одержали победу над «Уиган Атлетик» в 1/16 финала Кубка Англии.