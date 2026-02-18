Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета прокомментировал инцидент с фанатом, попросившим автограф

Артета прокомментировал инцидент с фанатом, попросившим автограф
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с фанатом, который просил у него автограф. Инцидент стал предметом обсуждения после появления в Сети видео, на котором Артета не опускает боковое стекло своего автомобиля, несмотря на настойчивые просьбы болельщика. Это вызвало критику в социальных сетях. Артета решил объяснить свои действия после волны негативных комментариев.

«Я всегда стараюсь проявлять уважение. Мне нравится раздавать автографы и фотографироваться, насколько это возможно. Думаю, это часть нашей работы. Но есть определённые вещи, касающиеся безопасности, которые мы должны уважать. У нас уже были негативные примеры», — приводит слова Артеты Goal.

Инцидент произошёл после матча, в котором «канониры» одержали победу над «Уиган Атлетик» в 1/16 финала Кубка Англии.

Кубок Англии . 1/16 финала
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 0
Уиган Атлетик
Уиган
1:0 Мадуэке – 11'     2:0 Мартинелли – 19'     3:0 Hunt – 23'     4:0 Жезус – 27'    
Материалы по теме
Артета проигнорировал просьбу фаната подписать футболку для сына. Видео
Истории
Артета проигнорировал просьбу фаната подписать футболку для сына. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android