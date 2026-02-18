Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Букайо Сака подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом» — Романо

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о продлении контракта между лондонским «Арсеналом» и вингером команды Букайо Сакой, а также назвал двух игроков «канониров», новые соглашения с которыми будут подписаны в ближайшее время.

«Мы ждём официального объявления, посмотрим, когда оно появится, но Букайо Сака подписал с «Арсеналом» новый долгосрочный контракт. Сделка завершена. Все формальности улажены с агентом и самим игроком. Букайо Сака останется в клубе и подпишет новый пятилетний контракт с повышением зарплаты.

Это важный момент, потому что «Арсенал» проводит важную работу, чтобы все ключевые игроки команды были довольны своими зарплатами. Так что это касается Букайо Саки, а также Давида Райи. Далее, думаю, речь пойдёт о Деклане Райсе. «Арсенал» проводит важную работу в плане контрактов», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

