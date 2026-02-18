Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Футбол

Совладелец «Гурника» Подольски: не считаю нас фаворитами чемпионата Польши

Комментарии

Нападающий и совладелец польского «Гурника» Лукаш Подольски высказался о нынешнем положении дел в клубе. На данный момент команда из Забже располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Польши.

«Не считаю нас фаворитами чемпионата Польши, у нас нет для этого условий. Перед сезоном мы и не ставили перед собой такую цель. Но, разумеется, в спорте, и в футболе в частности, всё возможно. Мы будем сражаться, посмотрим, где окажемся в мае. Если мы займём шестое, седьмое или восьмое место, всё равно сезон будет для нас хорошим.

Учитывая сложившиеся условия, всё происходящее в клубе, финансовое положение и так далее, я считаю, что то, что мы делаем в «Гурнике» — это настоящий подвиг. Я имею в виду не только работу на поле, но и за его пределами — трансферы, маркетинг, посещаемость стадиона и так далее», — приводит слова Подольски Tribal Football со ссылкой на Flashscore.

