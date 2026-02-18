Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Тренер «Вулверхэмптона» Эдвардс высказался о предстоящем матче АПЛ с «Арсеналом»

Тренер «Вулверхэмптона» Эдвардс высказался о предстоящем матче АПЛ с «Арсеналом»
Главный тренер «Вулверхэмптона» Роб Эдвардс высказался перед матчем 31-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом».

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
«Некоторые игроки чувствуют себя неважно. Мы в любом случае внесём пару изменений, и, возможно, сделаем ещё пару, просто чтобы посмотреть, как себя чувствуют все.

На нас оказывается давление, но мы хотим показать действительно высокий уровень игры. Мы хотим продолжать совершенствоваться и развиваться, но, конечно, на [«Арсенал»] тоже оказывается давление, и от них ожидают многого. Они это почувствуют, и мы должны убедиться, что будем в игре, чтобы они тоже это почувствовали в дальнейшем», — приводит слова Эдвардса BBC.

После 26 туров английской Премьер-лиги лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу с 57 очками. «Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место, у клуба девять очков после 26 игр.

