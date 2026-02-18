Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном назначении Клоппа в «Реал» летом

Инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном назначении немецкого специалиста Юргена Клоппа на пост главного тренера мадридского «Реала». После ухода из команды испанца Хаби Алонсо «сливочных» возглавил экс-защитник Альваро Арбелоа.

«Если вы спросите меня, что будет с Юргеном Клоппом дальше, не забывайте, что он по-прежнему очень занят проектом «Ред Булл». Он полностью сосредоточен на этом. Что касается «Реала», я продолжаю говорить вам: давайте сначала посмотрим, что будет с Арбелоа. Потому что Арбелоа сейчас отлично справляется. Сначала он хорошо проявил себя в Ла Лиге, теперь в Лиге чемпионов, в плей-офф в первом матче с «Бенфикой». Это первый шаг.

Второй шаг: как я уже говорил, в руководстве «Реала» есть люди, которые его [Клоппа] очень ценят. Но на данный момент мне больше ничего не известно. О прямых переговорах, официальных предложениях, конкретных обсуждениях. Такова ситуация на сегодняшний день», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.