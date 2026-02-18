Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном назначении Клоппа в «Реал» летом

Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном назначении Клоппа в «Реал» летом
Комментарии

Инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном назначении немецкого специалиста Юргена Клоппа на пост главного тренера мадридского «Реала». После ухода из команды испанца Хаби Алонсо «сливочных» возглавил экс-защитник Альваро Арбелоа.

«Если вы спросите меня, что будет с Юргеном Клоппом дальше, не забывайте, что он по-прежнему очень занят проектом «Ред Булл». Он полностью сосредоточен на этом. Что касается «Реала», я продолжаю говорить вам: давайте сначала посмотрим, что будет с Арбелоа. Потому что Арбелоа сейчас отлично справляется. Сначала он хорошо проявил себя в Ла Лиге, теперь в Лиге чемпионов, в плей-офф в первом матче с «Бенфикой». Это первый шаг.

Второй шаг: как я уже говорил, в руководстве «Реала» есть люди, которые его [Клоппа] очень ценят. Но на данный момент мне больше ничего не известно. О прямых переговорах, официальных предложениях, конкретных обсуждениях. Такова ситуация на сегодняшний день», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Все видели — творится что-то странное». Как «Реал» и «Бенфика» поссорились из-за «Зенита»
«Все видели — творится что-то странное». Как «Реал» и «Бенфика» поссорились из-за «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android