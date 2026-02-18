Спортивный психолог оценил, насколько провокационно Винисиус отпраздновал гол в матче ЛЧ

Спортивный психолог Арнау Торелло оценил, насколько провокационно нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отметил гол в матче плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0). Бразилец забил в этой игре единственный мяч и отпраздновал взятие ворот танцем возле углового флажка.

«Если кто-то из нашей команды делает этот жест, мы воспринимаем это как проявление индивидуальности, страсти и характера. Празднование укрепляет нашу групповую идентичность. Но когда это делает соперник, тот же жест становится угрозой. Это знак доминирования, потому что он усиливает наше поражение, вызывает чувство неполноценности и затрагивает нечто очень чувствительное: наш статус как группы и наше эго.

С другой стороны, когда игрок танцует, он может снимать накопившееся напряжение и стресс после пика давления, укрепляя свою уверенность в себе и усиливая соревновательный настрой. Это эмоциональная разрядка. Способ сказать себе: «Я готов».

Играя в настольную игру, мы тоже празднуем и танцуем, не так ли? Всегда ли это провокация? Не обязательно. Это разрядка напряжения и адреналина. При этом празднование бразильца можно интерпретировать как провокацию, поскольку, когда мы проигрываем, любой жест соперника усиливает наши чувства. Гол причиняет боль, но то, что символизирует этот жест, причиняет ещё большую боль.

С психологической точки зрения это может быть просто празднование, внутренняя регуляция, стратегия или преднамеренная провокация. Это может быть даже всё сразу. Самое важное — понять, что мы реагируем не столько на танец, сколько на то, что этот танец активирует внутри нас», — приводит слова психолога Sport.es.

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что футболист «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной.