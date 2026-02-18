Осимхен — о детстве: свалка на 10 тыс. тонн мусора — мой задний двор, там я нашёл бутсы

Нападающий «Галатасарая» и сборной Нигерии Виктор Осимхен поделился воспоминаниями о детстве, а также рассказал, как помогал семье зарабатывать в юном возрасте.

«Тот факт, что вы это читаете, — доказательство божьей благодати. Моя мать умерла, когда мне было два или три года. Я был слишком мал, чтобы помнить что-либо, кроме того, как она держала меня на руках. Мы с шестью братьями и сёстрами жили в однокомнатной квартире в трущобном районе Лагоса. Он называется Олусосун. Возможно, вы о нём слышали. Он находится рядом с крупнейшей свалкой в ​​Африке. Говорят, что туда ежедневно выбрасывают 10 тыс. тонн мусора. Химические отходы. Сломанные телевизоры. Всё, что только можно себе представить.

Это был мой задний двор. Когда я начал играть в футбол и мне нужны были бутсы, я просто ходил на свалку с друзьями и искал. «Эй, я нашёл сломанные Nike. Левая нога! восьмой размер!» (Через час) «Эй, я нашёл Puma! Правая нога! девятый размер!» Это был счастливый день. У нас была пара ботинок на всех.

Большинство семей в нашем районе перепродавали хлам со свалки, но мой отец работал водителем, когда я был маленьким. После смерти моей мамы он потерял работу и начал мыть посуду на кухне в полицейском участке. Денег не хватало на оплату аренды. Помню, однажды ночью, когда мне было около 12 лет, домовладелец не выдержал. Он отключил электричество в нашей квартире. Мы сидели в темноте в одной комнате — все семеро — без телевизора, без ничего. Я вышел на улицу и сел рядом с водосточной трубой — буквально, с водостоком — и начал плакать.

Я посмотрел на небо и спросил бога: «Что это за жизнь для ребёнка?» Примерно в то время я совсем перестал играть в футбол. Мне нужно было помогать семье зарабатывать на жизнь, понимаете? Мои сёстры продавали апельсины. Не на рынке, а на улице. В Лагосе огромные пробки, так что можно заработать денег, стоя на обочине и бегая между машинами с едой. Я был очень быстрым, поэтому у меня хорошо получалось продавать бутилированную воду. Я надевал на голову коробку из 12 бутылок и ждал, пока кто-нибудь посигналит. Потом я мчался к машине, прежде чем снова загорится зелёный свет.

Я думал: «Я буду самым быстрым ребёнком, которого они когда-либо видели». На самом деле, мне это доставляло удовольствие. Это было почти как тренировка. Иногда я приходил домой таким уставшим, что спрашивал у сестёр: «Можно завтра я просто буду продавать с вами апельсины?» — написал Осимхен в авторской колонке на ThePlayers Tribune.