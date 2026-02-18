Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Брюгге – Атлетико М: стартовые составы команд на матч стыкового раунда Лиги чемпионов 2025/2026, 18 февраля

«Брюгге» — «Атлетико» М: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брюгге» (Бельгия) и мадридский «Атлетико» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Брюгге»: Миньоле, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс, Оньедика, Ванакен, Дзолис, Станкович, Диахон, Трезольди.

«Атлетико» Мадрид: Облак, Молина, Пубиль, Ганцко, Руджери, Коке, Симеоне, Льоренте, Лукман, Альварес, Гризманн.

Второй матч между «Атлетико» и «Брюгге» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов бельгийская команда набрала 10 очков и заняла 19-е место. Испанский клуб заработал 13 очков и расположился на 14-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
