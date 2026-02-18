Энтони Гордон стал вторым игроком в истории ЛЧ, забившим четыре гола в первом тайме

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов УЕФА, которому удалось забить четыре гола в первом тайме матча. Ранее этот рекорд принадлежал Луису Адриано, который достиг этого результата в игре за донецкий «Шахтёр» с борисовским БАТЭ в октябре 2014 года. Данные приводит OptaJoe.

В данный момент проходит первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Карабах» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. По итогам первого тайма счёт 5:0 в пользу английского клуба, а на счету Гордона уже четыре гола.

Второй матч между «Ньюкаслом» и «Карабахом» запланирован на 24 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место, английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.