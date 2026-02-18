Скидки
Романо поделился деталями переговоров между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» по Рашфорду

Инсайдер Фабрицио Романо высказался о переговорах между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» по возможному трансферу форварда Маркуса Рашфорда. Англичанин выступает за сине-гранатовых на условиях аренды с лета прошлого года.

«С одной стороны, «Барселона» хочет сохранить его. Намерения «Барселоны» предельно ясны. Они хотят, чтобы Рашфорд остался. Им очень нравится его отношение к делу, они довольны его игрой. Они довольны его универсальностью. Он может играть на позиции центрального нападающего и на позиции вингера. Но «Барселона» хотела бы договориться с «Манчестер Юнайтед» о сумме трансфера.

У них есть опция выкупа за € 30 млн. «Барселона» хочет договориться ещё и потому, что зарплата Маркуса Рашфорда — это значительная сумма. Одно дело — оформить аренду игрока на несколько месяцев, а потом снова вести переговоры, и совсем другое — оформить полноценный трансфер.

Поэтому с финансовой точки зрения «Барселона» хотела бы договориться с «Манчестер Юнайтед» и найти компромисс. Однако «МЮ» даёт понять, что цена уже ясна — € 30 млн, фиксированная сумма, уже гарантированная опцией выкупа», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

