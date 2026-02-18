«Ньюкасл» стал второй командой в истории ЛЧ, ведущей 5:0 в матче к перерыву

Английский «Ньюкасл» стал второй командой в истории, которая вела в счёте в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с преимуществом в пять и более голов к перерыву. Ранее подобное достижение зафиксировала «Бавария» в четвертьфинале с «Порту» в апреле 2015 года, когда счёт также составлял 5:0. Данные приводит OptaJoe.

В первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026 встречаются «Карабах» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. На данный момент счёт 5:1 в пользу английского клуба.

Второй матч между «Ньюкаслом» и «Карабахом» запланирован на 24 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место, тогда как английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.