Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Ньюкасл» стал второй командой в истории ЛЧ, ведущей 5:0 в матче к перерыву

Английский «Ньюкасл» стал второй командой в истории, которая вела в счёте в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с преимуществом в пять и более голов к перерыву. Ранее подобное достижение зафиксировала «Бавария» в четвертьфинале с «Порту» в апреле 2015 года, когда счёт также составлял 5:0. Данные приводит OptaJoe.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 6
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Гордон – 3'     0:2 Тшау – 8'     0:3 Гордон – 32'     0:4 Гордон – 33'     0:5 Гордон – 45+1'     1:5 Джафаргулиев – 54'     1:6 Мёрфи – 72'    

В первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026 встречаются «Карабах» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. На данный момент счёт 5:1 в пользу английского клуба.

Второй матч между «Ньюкаслом» и «Карабахом» запланирован на 24 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место, тогда как английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.

Энтони Гордон стал вторым игроком в истории ЛЧ, забившим четыре гола в первом тайме
