«Карабах» — «Ньюкасл»: Джейкоб Мёрфи сделал счёт 6:1 в пользу «сорок» на 72-й минуте

«Карабах» — «Ньюкасл»: Джейкоб Мёрфи сделал счёт 6:1 в пользу «сорок» на 72-й минуте
В эти минуты идёт первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Карабах» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра матча выступает Эспен Эскос (Норвегия). На данный момент счёт 6:1 в пользу английской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 6
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Гордон – 3'     0:2 Тшау – 8'     0:3 Гордон – 32'     0:4 Гордон – 33'     0:5 Гордон – 45+1'     1:5 Джафаргулиев – 54'     1:6 Мёрфи – 72'    

На 72-й минуте Джейкоб Мёрфи забил шестой мяч гостей в этой игре. Ранее, на третьей минуте, Энтони Гордон открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На девятой минуте Малик Тшау удвоил преимущество английской команды. На 32-й минуте Гордон реализовал пенальти и оформил дубль. На 34-й минуте Гордон оформил хет-трик. На 45+1-й минуте Энтони Гордон снова забил «с точки» и оформил покер. На 56-й минуте Элвин Джафаргулиев отыграл один мяч.

Второй матч между «Ньюкасл Юнайтед» и «Карабахом» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.

