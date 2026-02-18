Энтони Гордон побил сразу три бомбардирских рекорда «Ньюкасла» в Лиге чемпионов
Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон установил сразу три бомбардирских рекорда в истории клуба, забив четыре мяча в первом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Карабахом». Команды играют в эти минуты на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. На момент написания новости счёт 5:1 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 6
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Гордон – 3' 0:2 Тшау – 8' 0:3 Гордон – 32' 0:4 Гордон – 33' 0:5 Гордон – 45+1' 1:5 Джафаргулиев – 54' 1:6 Мёрфи – 72'
Оформив покер в первом тайме, Гордон стал лучшим бомбардиром «Ньюкасла» в истории Лиги чемпионов (15 мячей), а также лидером по числу голов за один розыгрыш ЛЧ в составе клуба (10 мячей). Кроме того, первый из голов Гордона стал самым быстрым в истории клуба в турнире (122-я секунда).
Ответный матч между «Ньюкаслом» и «Карабахом» состоится в Англии. Встреча запланирована на вторник, 24 февраля.
