Энтони Гордон побил сразу три бомбардирских рекорда «Ньюкасла» в Лиге чемпионов

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон установил сразу три бомбардирских рекорда в истории клуба, забив четыре мяча в первом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Карабахом». Команды играют в эти минуты на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. На момент написания новости счёт 5:1 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Оформив покер в первом тайме, Гордон стал лучшим бомбардиром «Ньюкасла» в истории Лиги чемпионов (15 мячей), а также лидером по числу голов за один розыгрыш ЛЧ в составе клуба (10 мячей). Кроме того, первый из голов Гордона стал самым быстрым в истории клуба в турнире (122-я секунда).

Ответный матч между «Ньюкаслом» и «Карабахом» состоится в Англии. Встреча запланирована на вторник, 24 февраля.