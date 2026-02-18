Защитник «Ювентуса» Келли подвергся расистским оскорблениям после игры с «Галатасараем»

Защитник «Ювентуса» Ллойд Келли столкнулся с расистскими оскорблениями после матча плей-офф Лиги чемпионов с «Галатасараем». Игра закончилась победой турецкой команды со счётом 5:2. Англичанин с ямайскими корнями в социальных сетях получил сообщение с текстом «Возвращайся в зоопарк». Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Позже Келли обратился к болельщикам в социальных сетях: «Критика – это часть жизни, а также спорта, и я всегда это принимал: каждый имеет право на собственное мнение. Но этого я не приму. Слова и поступки имеют значение и последствия».

Туринский клуб также выпустил заявление, в котором осудил произошедшее.

Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине.