Защитник «Ювентуса» Келли подвергся расистским оскорблениям после игры с «Галатасараем»
Защитник «Ювентуса» Ллойд Келли столкнулся с расистскими оскорблениями после матча плей-офф Лиги чемпионов с «Галатасараем». Игра закончилась победой турецкой команды со счётом 5:2. Англичанин с ямайскими корнями в социальных сетях получил сообщение с текстом «Возвращайся в зоопарк». Об этом сообщает Calcio e Finanza.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Сара – 15' 1:1 Копмейнерс – 16' 1:2 Копмейнерс – 32' 2:2 Ланг – 49' 3:2 Санчес – 60' 4:2 Ланг – 75' 5:2 Боэ – 86'
Удаления: нет / Кабаль Мурильо – 67'
Позже Келли обратился к болельщикам в социальных сетях: «Критика – это часть жизни, а также спорта, и я всегда это принимал: каждый имеет право на собственное мнение. Но этого я не приму. Слова и поступки имеют значение и последствия».
Туринский клуб также выпустил заявление, в котором осудил произошедшее.
Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине.
