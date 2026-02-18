Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Ювентуса» Келли подвергся расистским оскорблениям после игры с «Галатасараем»

Защитник «Ювентуса» Келли подвергся расистским оскорблениям после игры с «Галатасараем»
Защитник «Ювентуса» Ллойд Келли столкнулся с расистскими оскорблениями после матча плей-офф Лиги чемпионов с «Галатасараем». Игра закончилась победой турецкой команды со счётом 5:2. Англичанин с ямайскими корнями в социальных сетях получил сообщение с текстом «Возвращайся в зоопарк». Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Сара – 15'     1:1 Копмейнерс – 16'     1:2 Копмейнерс – 32'     2:2 Ланг – 49'     3:2 Санчес – 60'     4:2 Ланг – 75'     5:2 Боэ – 86'    
Удаления: нет / Кабаль Мурильо – 67'

Позже Келли обратился к болельщикам в социальных сетях: «Критика – это часть жизни, а также спорта, и я всегда это принимал: каждый имеет право на собственное мнение. Но этого я не приму. Слова и поступки имеют значение и последствия».

Туринский клуб также выпустил заявление, в котором осудил произошедшее.

Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине.

