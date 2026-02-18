«Не по весёлым поводам». Хавбек «Зенита» Вендел — об опозданиях на сборы команды

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел объяснил, почему опоздал на первый сбор команды в Катаре.
— Что задержало вас с приездом на первый сбор в Катар?
— Это семейные дела, про которые не хочу распространяться подробно.
— Вы опоздали на сборы далеко не в первый раз — такое происходит периодически. Причина в каждом случае разная или одна и та же?
— Предпочту не отвечать.
— В команде на эту тему много шуток?
— Мне кажется, нет, потому что причины, из‑за которых отсутствую и не всегда приезжаю вовремя — они не по весёлым поводам. Ребята относятся к этому с уважением.
— Клуб уже объявил о довольно серьёзном наказании за опоздание. Насколько суровым оно кажется вам?
— Я опоздал на неделю, значит, полностью с ним согласен. Должен заплатить. И буду отрабатывать, — приводит слова Вендела «Матч ТВ».