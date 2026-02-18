Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не по весёлым поводам». Хавбек «Зенита» Вендел — об опозданиях на сборы команды

«Не по весёлым поводам». Хавбек «Зенита» Вендел — об опозданиях на сборы команды
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел объяснил, почему опоздал на первый сбор команды в Катаре.

— Что задержало вас с приездом на первый сбор в Катар?
— Это семейные дела, про которые не хочу распространяться подробно.

— Вы опоздали на сборы далеко не в первый раз — такое происходит периодически. Причина в каждом случае разная или одна и та же?
— Предпочту не отвечать.

— В команде на эту тему много шуток?
— Мне кажется, нет, потому что причины, из‑за которых отсутствую и не всегда приезжаю вовремя — они не по весёлым поводам. Ребята относятся к этому с уважением.

— Клуб уже объявил о довольно серьёзном наказании за опоздание. Насколько суровым оно кажется вам?
— Я опоздал на неделю, значит, полностью с ним согласен. Должен заплатить. И буду отрабатывать, — приводит слова Вендела «Матч ТВ».

Материалы по теме
«‎Зенит»‎ выпишет Венделу самый крупный штраф в истории клуба
Истории
«‎Зенит»‎ выпишет Венделу самый крупный штраф в истории клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android