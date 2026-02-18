Скидки
Футбол

«Реал» заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» за € 100 млн — El Nacional

Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ попал в сферу интересов мадридского «Реала». Клуб всерьёз рассматривает возможность подписания молодого футболиста. «Реал» готов заплатить за трансфер игрока € 100 млн. Об этом сообщает El Nacional.

Мадридцы могут предложить Дуэ больше игрового времени, чем он получает в парижской команде. Дезире Дуэ присоединился к «ПСЖ» из «Ренна» в 2024 году за € 50 млн. Контракт футболиста рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне форвард провёл за парижан 23 матча во всех турнирах, забив восемь голов и отдав пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 90 млн. Ранее Дуэ был признан лучшим молодым футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

