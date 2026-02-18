Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа: в матче с «Бенфикой» был тот «Реал», который мы все хотим видеть

Арбелоа: в матче с «Бенфикой» был тот «Реал», который мы все хотим видеть
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал матч Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой» (1:0).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Мы провели отличный первый тайм и заслуживали забить больше голов. Всё изменилось после инцидента [с обвинениями Джанлуки Престианни в расизме], но мы продолжали хорошо играть и стараться создавать голевые моменты.

Естественно, соперник стал более открытым, и порой мяч перемещался от одной штрафной к другой, контроля стало меньше. В этом матче мы чётко увидели тот «Реал», который хотим видеть: надёжный, где все усердно работают и играют на команду. Я очень доволен тем, как мы изменились по сравнению с игрой три недели назад. Мы продемонстрировали совершенно другую команду, и это именно тот «Реал», который хотят видеть все мадридисты.

Безусловно, прошлый матч был максимально далёким от нашего идеала. А в этот раз мы показали, как должно быть, и именно на этом я акцентировал внимание с момента своего назначения. Мы увидели отличную команду. Есть к чему стремиться, но двигаться нужно именно в этом направлении», – приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

Материалы по теме
Арбелоа: с момента, как я пришёл в «Реал», футболисты показывают огромное желание работать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android