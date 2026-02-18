Арбелоа: в матче с «Бенфикой» был тот «Реал», который мы все хотим видеть

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал матч Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой» (1:0).

«Мы провели отличный первый тайм и заслуживали забить больше голов. Всё изменилось после инцидента [с обвинениями Джанлуки Престианни в расизме], но мы продолжали хорошо играть и стараться создавать голевые моменты.

Естественно, соперник стал более открытым, и порой мяч перемещался от одной штрафной к другой, контроля стало меньше. В этом матче мы чётко увидели тот «Реал», который хотим видеть: надёжный, где все усердно работают и играют на команду. Я очень доволен тем, как мы изменились по сравнению с игрой три недели назад. Мы продемонстрировали совершенно другую команду, и это именно тот «Реал», который хотят видеть все мадридисты.

Безусловно, прошлый матч был максимально далёким от нашего идеала. А в этот раз мы показали, как должно быть, и именно на этом я акцентировал внимание с момента своего назначения. Мы увидели отличную команду. Есть к чему стремиться, но двигаться нужно именно в этом направлении», – приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».