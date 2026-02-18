Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил о подписании нового вратаря

«Рубин» объявил о подписании нового вратаря
Комментарии

27-летний вратарь Алексей Кеняйкин подписал контракт с казанским «Рубином». О заключении договора с воспитанником «Крыльев Советов» официально объявила пресс-служба клуба из столицы Татарстана. Контракт рассчитан до 2028 года. За клуб Мир Российской Премьер-Лиги голкипер будет выступать под первым номером.

«Добро пожаловать!» — говорится в обращении пресс-службы «Рубина» к вратарю в телеграм-канале.

С января 2025 года по январь 2026-го Кеняйкин принадлежал ульяновской «Волге», за которую не провёл ни одного матча в текущем сезоне. Всего на счету голкипера 14 матчей в РПЛ за «Оренбург» в сезонах-2022/2023 и 2023/2024.

Материалы по теме
«Спартак» хочет сохранить Пруцева, «МЮ» поставил условие «Барсе». Трансферы и слухи дня
«Спартак» хочет сохранить Пруцева, «МЮ» поставил условие «Барсе». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android