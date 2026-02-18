«Рубин» объявил о подписании нового вратаря

27-летний вратарь Алексей Кеняйкин подписал контракт с казанским «Рубином». О заключении договора с воспитанником «Крыльев Советов» официально объявила пресс-служба клуба из столицы Татарстана. Контракт рассчитан до 2028 года. За клуб Мир Российской Премьер-Лиги голкипер будет выступать под первым номером.

«Добро пожаловать!» — говорится в обращении пресс-службы «Рубина» к вратарю в телеграм-канале.

С января 2025 года по январь 2026-го Кеняйкин принадлежал ульяновской «Волге», за которую не провёл ни одного матча в текущем сезоне. Всего на счету голкипера 14 матчей в РПЛ за «Оренбург» в сезонах-2022/2023 и 2023/2024.