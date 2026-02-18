Скидки
Главная Футбол Новости

Леванте — Вильярреал, результат матча 18 февраля 2026, счет 0:1, 16-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Вильярреал» обыграл «Леванте» в матче Ла Лиги благодаря голу Микаутадзе
Комментарии

Окончен перенесённый матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Леванте» и «Вильярреал». Встреча состоялась на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. В качестве главного арбитра матча выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали игроки «Вильярреала».

Испания — Примера . 16-й тур
18 февраля 2026, среда. 22:00 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
0 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Микаутадзе – 57'    

Единственный гол в матче забил на 57-й минуте нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе.

После этой игры «Леванте» с 18 очками находится на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» с 48 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Леванте» на выезде встретится с «Барселоной», клуб из Вильярреала примет на своём поле «Валенсию». Оба матча пройдут 22 февраля.

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
