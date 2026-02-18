Скидки
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Аркадаг, результат матча 18 февраля 2026, счёт 1:0, 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Наср» без Роналду победил «Аркадаг» из Туркменистана в Лиге чемпионов Азии
Комментарии

Завершился ответный матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов между саудовским «Аль-Насром» и туркменистанским клубом «Аркадаг». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Лига Чемпионов АФК 2 . 1/8 финала. 2-й матч
18 февраля 2026, среда. 21:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
1 : 0
Аркадаг
Аркадаг, Туркменистан
1:0 Гариб – 2'    
Удаления: нет / Аннакулиев – 90+1'

Единственный мяч в игре был забит на второй минуте. Отличился нападающий саудовцев Абдулрахман Гариб. Португалец Криштиану Роналду не попал в заявку на игру. В стартовом составе «Аль-Насра» вышли всего два легионера: испанец Иньиго Мартинес и бразилец Габриэл Анжело.

Первый матч между командами состоялся в среду, 11 февраля, и завершился победой саудовцев со счётом 1:0. Таким образом, «Аль-Наср» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии.

Календарь Лиги чемпионов Азии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов Азии сезона-2025/2026
