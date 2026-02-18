«Аль-Наср» без Роналду победил «Аркадаг» из Туркменистана в Лиге чемпионов Азии

Завершился ответный матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов между саудовским «Аль-Насром» и туркменистанским клубом «Аркадаг». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на второй минуте. Отличился нападающий саудовцев Абдулрахман Гариб. Португалец Криштиану Роналду не попал в заявку на игру. В стартовом составе «Аль-Насра» вышли всего два легионера: испанец Иньиго Мартинес и бразилец Габриэл Анжело.

Первый матч между командами состоялся в среду, 11 февраля, и завершился победой саудовцев со счётом 1:0. Таким образом, «Аль-Наср» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии.