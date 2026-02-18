«У него есть талант, но ему нужно найти свой собственный путь». Подольски — о сыне Луисе

Нападающий и совладелец польского «Гурника» Лукаш Подольски высказался о перспективах своего сына Луиса, который выступает за молодёжную команду из Забже.

«У него есть талант, но ему нужно найти свой собственный путь. Помню, когда я был молод, делал всё, чтобы стать футболистом. Сейчас он в том возрасте, когда должен сам решить, хочет ли он этого. Возможно, через полгода он скажет: «Папа, я хочу учиться», а может, захочет переехать куда-нибудь ещё. Всё зависит от него. Ему не обязательно быть футболистом, чтобы я был счастлив.

Сейчас он играет, но посмотрим, какой путь он выберет. Я буду его поддерживать, но он должен сам это почувствовать. Он должен вкладываться в свою карьеру. Если ты любишь что-то и вкладываешься в это, ты всегда сможешь чего-то добиться. Посмотрим, какое решение он примет», — приводит слова Подольски Tribal Football со ссылкой на Flashscore.