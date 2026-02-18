Врач ЦСКА отреагировал на слова Генича о будущих травмах Кирилла Глебова

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о словах комментатора Константина Генича, который сказал, что в будущем форвард армейцев Кирилл Глебов может столкнуться с большим количеством повреждений. Позднее на журналиста обрушилась критика со стороны болельщиков красно-синих.

«В настоящее время ни у одного футболиста ЦСКА нет повышенного риска травматизма ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Само собой, это касается и Кирилла Глебова, который полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит», — написал Безуглов в телеграм-канале.

Кирилл Глебов является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне у 20-летнего футболиста шесть голов и три результативные передачи в 23 матчах за красно-синих во всех турнирах.