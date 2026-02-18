«Брюгге» — «Атлетико» М: Адемола Лукман забил второй гол мадридцев на 45+4-й минуте

В эти минуты идёт первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Брюгге» (Бельгия) и мадридский «Атлетико» (Испания). Игра проходит на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Счёт в матче 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард Адемола Лукман забил второй гол мадридцев на 45+4-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий гостей Хулиан Альварес ударом с пенальти на восьмой минуте.

Второй матч между «Атлетико» и «Брюгге» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов бельгийская команда набрала 10 очков и заняла 19-е место. Испанский клуб заработал 13 очков и расположился на 14-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.