Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Вулверхэмптон — Арсенал, результат матча 18 февраля 2026, счет 2:2, 31-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» упустил победу над «Вулверхэмптоном» на последних минутах матча АПЛ
Комментарии

Завершился перенесённый матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Пол Тирни (Ланкашир, Англия). Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 5'     0:2 Инкапье – 56'     1:2 Буэно – 61'     2:2 Калафьори – 90+4'    

Счёт открыл на пятой минуте нападающий «канониров» Букайо Сака. Защитник Пьеро Инкапье забил второй мяч в ворота «волков» на 56-й минуте. Спустя пять минут защитник «Вулверхэмптона» Уго Буэно сократил отставание в счёте. На 90+4-й минуте защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори записал на свой счёт автогол.

После 27 матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 58 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Вулверхэмптон» заработал 10 очков и располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «волки» встретятся на выезде с «Кристал Пэлас», а «канониры» также в гостях сыграют с «Тоттенхэмом». Оба матча состоятся 22 февраля.

