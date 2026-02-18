Скидки
Футбол

«Потому что надо абы кого взять». Генич — о трансфере Боселли в «Краснодар»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар». Уругваец присоединился к чёрно-зелёным в зимнее трансферное окно после ухода полузащитников Гаэтана Перрена в «Лилль» и Данилы Козлова в ЦСКА.

— Не получилось у Перрена. Для «Краснодара» это боль. Особенно для Мусаева. Не хотели многие в клубе отпускать Козлова [в ЦСКА]. Но так сложились обстоятельства. И трансфер Боселли — это из разряда «потому что надо». Абы кого надо взять.

— А могли кого‑то другого взять?
— Могли. Я не могу рассказать все инсайды. Но игрока из команды уровня плей‑офф Лиги чемпионов. Причём там всё было на мази, но не получилось. В этом я вижу и слышу боль «Краснодара». Очень трудно трансфер сейчас совершить, — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

