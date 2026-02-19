Скидки
Руководство «МЮ» жалеет, что клуб отдал Рашфорда в аренду «Барселоне» — Mirror

Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» жалеет из-за того, что клуб согласился отдать нападающего Маркуса Рашфорда в аренду «Барселоне» с опцией выкупа за £ 26 млн. Об этом сообщает Mirror.

Англичанин в 34 матчах нынешнего клубного сезона забил 10 голов и отдал 13 голевых передач. По данным источника, боссы «красных дьяволов» полагают, что стоимость выкупа прав на игрока должна быть около £ 50 млн. Сам футболист хочет остаться в каталонском клубе, что может стать преимуществом сине-гранатовых, если те решат выкупить права на англичанина. Отмечается, что арендное соглашение не предполагает опции досрочного расторжения. Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф желает продать Рашфорда, чтобы снизить нагрузку на бюджет клуба, но он не хотел бы отпускать его в «Барселону» по сниженной цене.

