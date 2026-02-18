Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трент Александер-Арнольд может вернуться в «Ливерпуль» — Mirror

Трент Александер-Арнольд может вернуться в «Ливерпуль» — Mirror
Комментарии

Защитник Трент Александер-Арнольд может покинуть «Реал» в летнее трансферное окно. Англичанин не смог проявить себя в составе «сливочных», что заставляет его рассматривать возможность возвращения в родной клуб. Трент хочет вернуться в «Ливерпуль», где начал свою карьеру. Об этом сообщает Mirror.

Александер-Арнольд подписал контракт с мадридским клубом летом 2025 года за € 10 млн, и его соглашение действует до июня 2031 года. В текущем сезоне защитник провёл 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

С 2016 года защитник выступал за «Ливерпуль», выиграв девять трофеев, включая английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов УЕФА. Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

Материалы по теме
Стала известна позиция «Ливерпуля» насчёт возможного возвращения Александер-Арнольда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android