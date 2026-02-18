Трент Александер-Арнольд может вернуться в «Ливерпуль» — Mirror

Защитник Трент Александер-Арнольд может покинуть «Реал» в летнее трансферное окно. Англичанин не смог проявить себя в составе «сливочных», что заставляет его рассматривать возможность возвращения в родной клуб. Трент хочет вернуться в «Ливерпуль», где начал свою карьеру. Об этом сообщает Mirror.

Александер-Арнольд подписал контракт с мадридским клубом летом 2025 года за € 10 млн, и его соглашение действует до июня 2031 года. В текущем сезоне защитник провёл 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

С 2016 года защитник выступал за «Ливерпуль», выиграв девять трофеев, включая английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов УЕФА. Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.