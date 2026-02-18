Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич предложил «Краснодару» продать Кордобу летом и назвал форварда на замену колумбийцу

Генич предложил «Краснодару» продать Кордобу летом и назвал форварда на замену колумбийцу
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич порекомендовал «Краснодару» расстаться с нападающим Джоном Кордобой в летнее трансферное окно, а также поделился мнением, кто может заменить форварда в команде.

«На мой взгляд его [Кордобу] сейчас, после чемпионата мира, было бы неплохо продать. Если они выиграют чемпионство, он поедет на чемпионат мира: Саудовская Аравия, хороший «жирный» контракт, окей, купили Даку на его место», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Джон Кордоба выступает за сборную Колумбии, которая летом примет участие в чемпионате мира — 2026 в США, Канаде и Мексике. «Краснодар» с 40 очками в 18 играх занимает первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Спартак» отпустил двоих, «Реал» готовит мегапредложение для «ПСЖ». Трансферы и слухи дня
«Спартак» отпустил двоих, «Реал» готовит мегапредложение для «ПСЖ». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android