Генич предложил «Краснодару» продать Кордобу летом и назвал форварда на замену колумбийцу

Футбольный комментатор Константин Генич порекомендовал «Краснодару» расстаться с нападающим Джоном Кордобой в летнее трансферное окно, а также поделился мнением, кто может заменить форварда в команде.

«На мой взгляд его [Кордобу] сейчас, после чемпионата мира, было бы неплохо продать. Если они выиграют чемпионство, он поедет на чемпионат мира: Саудовская Аравия, хороший «жирный» контракт, окей, купили Даку на его место», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Джон Кордоба выступает за сборную Колумбии, которая летом примет участие в чемпионате мира — 2026 в США, Канаде и Мексике. «Краснодар» с 40 очками в 18 играх занимает первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.