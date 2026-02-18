Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Футбол

Григорян объяснил, почему ЦСКА не будет бороться за чемпионство в РПЛ

Григорян объяснил, почему ЦСКА не будет бороться за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян объяснил, почему ЦСКА, по его мнению, не сможет занять в Мир Российской Премьер-Лиге место выше второго в текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги.

«Какой видится чемпионская гонка? Ну, конечно, «Краснодар» с «Зенитом». Почему ЦСКА не включится в борьбу за первое место — конечно, у ЦСКА есть возможность стать, на мой взгляд, вторыми, но только не первыми. Если коротко, то вот моё мнение: за первое место [будет] борьба между «Краснодаром» и «Зенитом», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 18 встречах. «Зенит» набрал 39 очков и располагается на второй строчке. ЦСКА с 36 очками идёт четвёртым.

