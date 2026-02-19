Александр Григорян высказался о переходе Джона Дурана в «Зенит»

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о переходе нападающего Джона Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит». Колумбиец дебютировал за сине-бело-голубых в товарищеском матче с «Краснодаром» (1:0) на зимних тренировочных сборах.

«Во-первых, Дуран — нападающий, уровня гораздо более высокого, чем Соболев. Это очевидный факт. Второй момент: даже в контрольном матче, думаю, многие его смотрели, между «Краснодаром» и «Зенитом», наличие Дурана позволило «Зениту» прессинговать.

Мы понимаем, что Семак — это не про прессинг, но эпизодически прессинг «Зенита», несмотря на то что это контрольный матч, особенно в первом тайме, выходил на такой уровень, которого я вообще не видел в принципе. Конечно, этот прессинг ещё обеспечивал находящийся под ним Педро. Наличие такого нападающего позволяет, помимо того, что он хорош в атакующих действиях, ещё и [использовать] вот эту опцию», — сказа Григорян в эфире «Матч ТВ».