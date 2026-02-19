Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Григорян высказался о переходе Джона Дурана в «Зенит»

Александр Григорян высказался о переходе Джона Дурана в «Зенит»
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о переходе нападающего Джона Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит». Колумбиец дебютировал за сине-бело-голубых в товарищеском матче с «Краснодаром» (1:0) на зимних тренировочных сборах.

«Во-первых, Дуран — нападающий, уровня гораздо более высокого, чем Соболев. Это очевидный факт. Второй момент: даже в контрольном матче, думаю, многие его смотрели, между «Краснодаром» и «Зенитом», наличие Дурана позволило «Зениту» прессинговать.

Мы понимаем, что Семак — это не про прессинг, но эпизодически прессинг «Зенита», несмотря на то что это контрольный матч, особенно в первом тайме, выходил на такой уровень, которого я вообще не видел в принципе. Конечно, этот прессинг ещё обеспечивал находящийся под ним Педро. Наличие такого нападающего позволяет, помимо того, что он хорош в атакующих действиях, ещё и [использовать] вот эту опцию», — сказа Григорян в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Очередной воспитанник «Зенита» — в «Краснодаре». Почему так вышло на этот раз?
Очередной воспитанник «Зенита» — в «Краснодаре». Почему так вышло на этот раз?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android