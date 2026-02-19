Эдди Хау близок к установлению рекорда по победам в Лиге чемпионов
Победа «Ньюкасла» над «Карабахом» со счётом 6:1 в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 стала пятой для тренера Эдди Хау в текущем сезоне, что позволило ему сравняться с национальным рекордом по количеству побед в одном сезоне среди английских тренеров. Об этом сообщает Squawka.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 6
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Гордон – 3' 0:2 Тшау – 8' 0:3 Гордон – 32' 0:4 Гордон – 33' 0:5 Гордон – 45+1' 1:5 Джафаргулиев – 54' 1:6 Мёрфи – 72'
В данный момент Хау делит первое место с двумя другими тренерами. Ранее только Бобби Робсон в сезоне-2002/2003 с «Ньюкаслом» и Грэм Поттер в сезоне-2022/2023 с «Челси» смогли одержать пять побед за один сезон Лиги чемпионов.
Учитывая, что «Ньюкасл» практически гарантировал себе место в следующем раунде, у Хау будет как минимум три возможности установить новый абсолютный рекорд.
