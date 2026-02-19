Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдди Хау близок к установлению рекорда по победам в Лиге чемпионов

Эдди Хау близок к установлению рекорда по победам в Лиге чемпионов
Комментарии

Победа «Ньюкасла» над «Карабахом» со счётом 6:1 в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 стала пятой для тренера Эдди Хау в текущем сезоне, что позволило ему сравняться с национальным рекордом по количеству побед в одном сезоне среди английских тренеров. Об этом сообщает Squawka.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 6
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Гордон – 3'     0:2 Тшау – 8'     0:3 Гордон – 32'     0:4 Гордон – 33'     0:5 Гордон – 45+1'     1:5 Джафаргулиев – 54'     1:6 Мёрфи – 72'    

В данный момент Хау делит первое место с двумя другими тренерами. Ранее только Бобби Робсон в сезоне-2002/2003 с «Ньюкаслом» и Грэм Поттер в сезоне-2022/2023 с «Челси» смогли одержать пять побед за один сезон Лиги чемпионов.

Учитывая, что «Ньюкасл» практически гарантировал себе место в следующем раунде, у Хау будет как минимум три возможности установить новый абсолютный рекорд.

Материалы по теме
Bild: Вольтемаде намерен покинуть «Ньюкасл» и вернуться в Бундеслигу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android