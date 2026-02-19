Эдди Хау близок к установлению рекорда по победам в Лиге чемпионов

Победа «Ньюкасла» над «Карабахом» со счётом 6:1 в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 стала пятой для тренера Эдди Хау в текущем сезоне, что позволило ему сравняться с национальным рекордом по количеству побед в одном сезоне среди английских тренеров. Об этом сообщает Squawka.

В данный момент Хау делит первое место с двумя другими тренерами. Ранее только Бобби Робсон в сезоне-2002/2003 с «Ньюкаслом» и Грэм Поттер в сезоне-2022/2023 с «Челси» смогли одержать пять побед за один сезон Лиги чемпионов.

Учитывая, что «Ньюкасл» практически гарантировал себе место в следующем раунде, у Хау будет как минимум три возможности установить новый абсолютный рекорд.