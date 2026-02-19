Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан — Комо, результат матча 18 февраля 2026, счет 1:1, 24-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» и «Комо» поделили очки в перенесённом матче 24-го тура Серии А
Комментарии

Завершился перенесённый матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Миланом» и «Комо». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 24-й тур
18 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Комо
Комо
0:1 Пас – 32'     1:1 Леау – 64'    

Счёт в матче открыл Николас Пас. Полузащитник «Комо» отличился в первом тайме на 32-й минуте. Во втором тайме на 64-й минуте нападающий миланцев Рафаэл Леау сравнял счёт.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 25 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на семь очков. «Комо» с 42 очками располагается на шестой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дерби Италии — сказка! «Интер» дожал «Ювентус» в матче с пятью голами и судейским провалом
Дерби Италии — сказка! «Интер» дожал «Ювентус» в матче с пятью голами и судейским провалом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android