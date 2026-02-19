«Милан» и «Комо» поделили очки в перенесённом матче 24-го тура Серии А

Завершился перенесённый матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Миланом» и «Комо». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл Николас Пас. Полузащитник «Комо» отличился в первом тайме на 32-й минуте. Во втором тайме на 64-й минуте нападающий миланцев Рафаэл Леау сравнял счёт.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 25 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на семь очков. «Комо» с 42 очками располагается на шестой строчке.