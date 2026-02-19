«Будё-Глимт» — «Интер»: Хёг забил третий мяч норвежской команды на 64-й минуте

В эти минуты идёт первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют норвежский «Будё-Глимт» и итальянский «Интер». Встреча проходит на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра матча выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). На данный момент счёт 3:1 в пользу норвежской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 64-й минуте Каспер Хёг забил третий мяч норвежской команды. Ранее, на 21-й минуте, Сондре Брунстад открыл счёт в этой игре и вывел норвежскую команду вперёд. На 30-й минуте Франческо Эспозито забил ответный мяч. На 61-й минуте Йенс Петтер Хёуге вновь обеспечил преимущество хозяевам поля.

Второй матч между «Интером» и «Будё-Глимт» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.