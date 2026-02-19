Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будё-Глимт» — «Интер»: Хёг забил третий мяч норвежской команды на 64-й минуте

«Будё-Глимт» — «Интер»: Хёг забил третий мяч норвежской команды на 64-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют норвежский «Будё-Глимт» и итальянский «Интер». Встреча проходит на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра матча выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). На данный момент счёт 3:1 в пользу норвежской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Брунстад – 20'     1:1 Эспозито – 30'     2:1 Хёуге – 61'     3:1 Хёг – 64'    

На 64-й минуте Каспер Хёг забил третий мяч норвежской команды. Ранее, на 21-й минуте, Сондре Брунстад открыл счёт в этой игре и вывел норвежскую команду вперёд. На 30-й минуте Франческо Эспозито забил ответный мяч. На 61-й минуте Йенс Петтер Хёуге вновь обеспечил преимущество хозяевам поля.

Второй матч между «Интером» и «Будё-Глимт» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Не из-за сборной». Никита Хайкин раскрыл, зачем ему гражданство Норвегии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android