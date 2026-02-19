Этта Эйонг отказался от перехода в ЦСКА, «Леванте» готов продать форварда — Романо

Нападающий «Леванте» Карл Эдуард Этта Эйонг отказывается от переезда в Россию, несмотря на интерес московского ЦСКА и готовность испанского клуба продать форварда. Клуб из столицы предложил фиксированную сумму в € 30 млн, однако игрок предпочитает остаться в Испании и летом перейти в европейский клуб. Сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Из-за нежелания переезда в Россию Этта Эйонг был отправлен на скамейку запасных в матче Ла Лиги с «Вильярреалом».

Ранее сообщалось о заинтересованности к игроку со стороны «Барселоны» и клубов английской Премьер-лиги. В текущем сезоне нападающий провёл 23 матча за «Леванте», забив шесть мячей и сделав три голевые передачи. Transfermarkt оценивает Этта Эйонга в € 20 млн.