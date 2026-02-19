Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Этта Эйонг отказался от перехода в ЦСКА, «Леванте» готов продать форварда — Романо

Этта Эйонг отказался от перехода в ЦСКА, «Леванте» готов продать форварда — Романо
Комментарии

Нападающий «Леванте» Карл Эдуард Этта Эйонг отказывается от переезда в Россию, несмотря на интерес московского ЦСКА и готовность испанского клуба продать форварда. Клуб из столицы предложил фиксированную сумму в € 30 млн, однако игрок предпочитает остаться в Испании и летом перейти в европейский клуб. Сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Из-за нежелания переезда в Россию Этта Эйонг был отправлен на скамейку запасных в матче Ла Лиги с «Вильярреалом».

Ранее сообщалось о заинтересованности к игроку со стороны «Барселоны» и клубов английской Премьер-лиги. В текущем сезоне нападающий провёл 23 матча за «Леванте», забив шесть мячей и сделав три голевые передачи. Transfermarkt оценивает Этта Эйонга в € 20 млн.

Материалы по теме
Григорян объяснил, почему ЦСКА не будет бороться за чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android