Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Брюгге» — «Атлетико» М: Хоэль Ордоньес забил в свои ворота на 79-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Брюгге» (Бельгия) и мадридский «Атлетико» (Испания). Игра проходит на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Счёт в матче 2:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 8'     0:2 Лукман – 45+4'     1:2 Оньедика – 52'     2:2 Трезольди – 60'     2:3 Ордоньес – 79'     3:3 Дзолис – 89'    

Защитник «Брюгге» Хоэль Ордоньес забил гол в свои ворота на 79-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий гостей Хулиан Альварес ударом с пенальти на восьмой минуте. Форвард Адемола Лукман забил второй гол мадридцев на 45+4-й минуте. Полузащитник хозяев поля Рафаэль Оньедика отыграл один мяч для своей команды на 51-й минуте. Нападающий бельгийской команды Николо Трезольди сравнял счёт на 60-й минуте.

Второй матч между «Атлетико» и «Брюгге» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов бельгийская команда набрала 10 очков и заняла 19-е место. Испанский клуб заработал 13 очков и расположился на 14-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
