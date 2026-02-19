«Будё-Глимт» одолел «Интер» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов

Окончен первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли норвежский «Будё-Глимт» и итальянский «Интер». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала норвежская команда. Встреча состоялась на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

На 21-й минуте Сондре Брунстад открыл счёт в этой игре и вывел норвежскую команду вперёд. На 30-й минуте Франческо Эспозито забил ответный мяч. На 61-й минуте Йенс Петтер Хёуге вновь обеспечил преимущество хозяевам поля. На 64-й минуте Каспер Хёг забил третий мяч норвежской команды.

Второй матч между «Интером» и «Будё-Глимт» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.