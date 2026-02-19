Генич выложил фото с Глебовым из ЦСКА после скандала из-за слов про травмы игрока

Футбольный комментатор Константин Генич опубликовал совместное фото с нападающим ЦСКА Кириллом Глебовым. Ранее на журналиста обрушились с критикой болельщики армейцев из-за слов о том, что футболист может быть подвержен травмам в ближайшие пару лет.

«Сегодня был тяжёлый день. Со всех точек зрения. Хорошо, что он заканчивается… Все возмущённые идут лесом. И пусть не возвращаются. Кириллу здоровья и чтобы без травм», — написал Генич в телеграм-канале, прикрепив фотографию с Глебовым.

Фото: Личный архив Константина Генича

Кирилл Глебов является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне у 20-летнего футболиста шесть голов и три результативные передачи в 23 матчах за красно-синих во всех турнирах.