Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич выложил фото с Глебовым из ЦСКА после скандала из-за слов про травмы игрока

Генич выложил фото с Глебовым из ЦСКА после скандала из-за слов про травмы игрока
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич опубликовал совместное фото с нападающим ЦСКА Кириллом Глебовым. Ранее на журналиста обрушились с критикой болельщики армейцев из-за слов о том, что футболист может быть подвержен травмам в ближайшие пару лет.

«Сегодня был тяжёлый день. Со всех точек зрения. Хорошо, что он заканчивается… Все возмущённые идут лесом. И пусть не возвращаются. Кириллу здоровья и чтобы без травм», — написал Генич в телеграм-канале, прикрепив фотографию с Глебовым.

Фото: Личный архив Константина Генича

Кирилл Глебов является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне у 20-летнего футболиста шесть голов и три результативные передачи в 23 матчах за красно-синих во всех турнирах.

Материалы по теме
Есть первый гол Баринова за ЦСКА! Обыграли «Ростов» и не заметили. Видео
Есть первый гол Баринова за ЦСКА! Обыграли «Ростов» и не заметили. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android