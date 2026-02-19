Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес вердикт по Александру Головину

Дисциплинарный комитет французской футбольной лиги (LFP) вынес вердикт по поводу эпизода с удалением российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (3:1), сообщается на официальном сайте организации.

LFP решил не ужесточать наказание для россиянина и оставил в силе дисквалификацию на один матч.

Напомним, первую жёлтую футболист получил за фол, а вторую – за реакцию в адрес арбитра, россиянин поаплодировал ему за решение. Ранее полузащитник отметился двумя голевыми передачами.

Отметим, уже в следующем матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» Головин вновь получил красную карточку.