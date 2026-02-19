Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес вердикт по Александру Головину
Дисциплинарный комитет французской футбольной лиги (LFP) вынес вердикт по поводу эпизода с удалением российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (3:1), сообщается на официальном сайте организации.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Адингра – 25' 2:0 Адингра – 28' 3:0 Закария – 30' 3:1 Сентонс – 45+1'
Удаления: Головин – 65' / нет
LFP решил не ужесточать наказание для россиянина и оставил в силе дисквалификацию на один матч.
Напомним, первую жёлтую футболист получил за фол, а вторую – за реакцию в адрес арбитра, россиянин поаплодировал ему за решение. Ранее полузащитник отметился двумя голевыми передачами.
Отметим, уже в следующем матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» Головин вновь получил красную карточку.
