Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес вердикт по Александру Головину

Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес вердикт по Александру Головину
Комментарии

Дисциплинарный комитет французской футбольной лиги (LFP) вынес вердикт по поводу эпизода с удалением российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (3:1), сообщается на официальном сайте организации.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Адингра – 25'     2:0 Адингра – 28'     3:0 Закария – 30'     3:1 Сентонс – 45+1'    
Удаления: Головин – 65' / нет

LFP решил не ужесточать наказание для россиянина и оставил в силе дисквалификацию на один матч.

Напомним, первую жёлтую футболист получил за фол, а вторую – за реакцию в адрес арбитра, россиянин поаплодировал ему за решение. Ранее полузащитник отметился двумя голевыми передачами.

Отметим, уже в следующем матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» Головин вновь получил красную карточку.

