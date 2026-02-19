Тренер «Интера» высказался о сенсационном поражении в матче с «Будё-Глимт» в ЛЧ

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал сенсационное поражение в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Будё-Глимт» (1:3).

«Будё-Глимт» лучше привыкли к этому полю, но это не оправдание. Исход противостояния непредсказуем, впереди ответный матч. Мы знали, что они могут доставить нам проблемы в контратаках, теперь мы постараемся пройти в следующий раунд на «Сан-Сиро». Мы просили оказывать давление на защитников, но проблема была не в этом». Проблема в том, что в некоторых моментах нас удивила их скорость в контратаках», — приводит слова Киву Football Italia.

Второй матч между «Интером» и «Будё-Глимт» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане.