Тренер «Интера» высказался о сенсационном поражении в матче с «Будё-Глимт» в ЛЧ
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал сенсационное поражение в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Будё-Глимт» (1:3).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Брунстад – 20' 1:1 Эспозито – 30' 2:1 Хёуге – 61' 3:1 Хёг – 64'
«Будё-Глимт» лучше привыкли к этому полю, но это не оправдание. Исход противостояния непредсказуем, впереди ответный матч. Мы знали, что они могут доставить нам проблемы в контратаках, теперь мы постараемся пройти в следующий раунд на «Сан-Сиро». Мы просили оказывать давление на защитников, но проблема была не в этом». Проблема в том, что в некоторых моментах нас удивила их скорость в контратаках», — приводит слова Киву Football Italia.
Второй матч между «Интером» и «Будё-Глимт» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане.
