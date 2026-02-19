Вратарь «Монако» высказался об игре в меньшинстве после удаления Головина в матче с «ПСЖ»

Голкипер «Монако» Филипп Кён высказался об игре команды в меньшинстве после удаления российского полузащитника Александра Головина в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

«Конечно, это немного разочаровывает, потому что мы хорошо начали, забив два гола в первые минуты. Мы знали, что у них есть индивидуальные качества, как, например, у Дезире Дуэ, который забил дважды. К сожалению, сразу после перерыва нам не повезло получить красную карточку, что изменило ход матча. Тем не менее, мы проявили отличный характер, играя в меньшинстве, и проиграли всего с разницей в один гол, что оставляет нам шанс в ответном матче», — приводит слова Кёна официальный сайт «Монако».

Головин получил красную карточку на 48-й минуте матча.