Вратарь «Монако» высказался об игре в меньшинстве после удаления Головина в матче с «ПСЖ»

Комментарии

Голкипер «Монако» Филипп Кён высказался об игре команды в меньшинстве после удаления российского полузащитника Александра Головина в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

«Конечно, это немного разочаровывает, потому что мы хорошо начали, забив два гола в первые минуты. Мы знали, что у них есть индивидуальные качества, как, например, у Дезире Дуэ, который забил дважды. К сожалению, сразу после перерыва нам не повезло получить красную карточку, что изменило ход матча. Тем не менее, мы проявили отличный характер, играя в меньшинстве, и проиграли всего с разницей в один гол, что оставляет нам шанс в ответном матче», — приводит слова Кёна официальный сайт «Монако».

Головин получил красную карточку на 48-й минуте матча.

Комментарии
