«Ситуация сложная». Сафонов – о конкуренции с Шевалье в «ПСЖ»

«Ситуация сложная». Сафонов – о конкуренции с Шевалье в «ПСЖ»
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о конкуренции с вратарём Люка Шевалье.

«Конкуренция с Люка Шевалье? Ситуация сложная… В нашей команде есть конкуренция, в том числе и на позиции вратаря. Сейчас в последних матчах чаще играю я, но это не означает, что выйду в следующем. Мне нужно продолжать работать и стараться завоевать место в основе на следующую игру», — приводит слова Сафонова Le Figaro.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил десять голов и в трёх играх отыграл «на ноль». На счету Шевалье в нынешнем сезоне 26 игр во всех турнирах, в которых он пропустил 28 голов.

