Аллегри и Фабрегас устроили стычку после матча «Милан» — «Комо»

Аллегри и Фабрегас устроили стычку после матча «Милан» — «Комо»


Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри и тренер «Комо» Сеск Фабрегас устроили стычку после матча 24-го тура чемпионата Италии, сообщает Football Italia.

Италия — Серия А . 24-й тур
18 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Комо
Комо
0:1 Пас – 32'     1:1 Леау – 64'    

По данным источника, Фабрегас по ходу матча толкнул нападающего «Милана» Алексиса Салемакерса возле боковой линии, что вызвало недовольство Аллегри. Он вышел за пределы технической зоны, за что получил красную карточку.

Уже после матча Аллегри и Фабрегас повздорили, когда направлялись на пресс-конференцию.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 25 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на семь очков. «Комо» с 42 очками располагается на шестой строчке.

