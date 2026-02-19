«Бенфика» — о расизме в адрес Винисуса: игроки «Реала» не могли слышать этого

Португальская «Бенфика» сделала публикацию в социальных сетях относительно ситуации с участием вингера «Реала» Винисиуса Жуниора и нападающего Джанлуки Престианни в первом стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА. Пресс-служба «орлов» выложила видео момента, после которого Винисиус направился к главному арбитру Франсуа Летексье, чтобы заявить о расистском оскорблении в свой адрес.

«Как видно на кадрах, учитывая расстояние, игроки «Реала» не могли слышать то, что, по их словам, они слышали», – сказано в сообщении «Бенфики».

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» заявил, что футболист «Бенфики» обозвал его обезьяной. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что начал дисциплинарное расследования инцидента.