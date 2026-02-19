Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» — о расизме в адрес Винисуса: игроки «Реала» не могли слышать этого

«Бенфика» — о расизме в адрес Винисуса: игроки «Реала» не могли слышать этого
Комментарии

Португальская «Бенфика» сделала публикацию в социальных сетях относительно ситуации с участием вингера «Реала» Винисиуса Жуниора и нападающего Джанлуки Престианни в первом стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА. Пресс-служба «орлов» выложила видео момента, после которого Винисиус направился к главному арбитру Франсуа Летексье, чтобы заявить о расистском оскорблении в свой адрес.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Как видно на кадрах, учитывая расстояние, игроки «Реала» не могли слышать то, что, по их словам, они слышали», – сказано в сообщении «Бенфики».

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» заявил, что футболист «Бенфики» обозвал его обезьяной. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что начал дисциплинарное расследования инцидента.

Материалы по теме
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android