«Жги расистов, Вини». Игрок ЦСКА поддержал Винисиуса после скандала в матче Лиги чемпионов

Новоиспечённый защитник ЦСКА Матеус Рейс поддержал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора после расистского скандала, случившегося в стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0). Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил нападающего «Бенфики» Джанлуку Престианни, что тот назвал его «обезьяной». В этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой.

Защитник ЦСКА Рейс отметился в комментариях под публикаций Винисиуса в социальных сетях.

«Танцуй, Вини! Жги расистов!» — написал игрок армейцев.

Фото: Аккаунт Винисиуса в социальных сетях

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что начал дисциплинарное расследования инцидента.