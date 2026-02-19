Семь голов — в видеообзоре матча ЛЧ между «Карабахом» и «Ньюкаслом»

Накануне состоялся первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Карабах» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 6:1 в этой игре одержала английская команда. Встреча состоялась на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра матча выступил Эспен Эскос (Норвегия).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На третьей минуте Энтони Гордон открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На девятой минуте Малик Тшау удвоил преимущество английской команды. На 32-й минуте Гордон реализовал пенальти и оформил дубль. На 34-й минуте Гордон оформил хет-трик. На 45+1-й минуте Энтони Гордон снова забил с «точки» и оформил покер. На 56-й минуте Элвин Джафаргулиев отыграл один мяч. На 72-й минуте Джейкоб Мёрфи забил шестой мяч гостей в этой игре.

Второй матч между «Ньюкасл Юнайтед» и «Карабахом» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.